Prefeitura do Recife oferece mais de 760 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Mais de 40 opções de qualificação gratuitas são oferecidas pela Prefeitura do Recife nas áreas de beleza, administração, artesanato, tecnologia, culinária, indústria, entre outras

Ao todo, são 42 cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Prefeitura do Recife (Foto: Divulgação/PCR)

Mais de 760 vagas estão sendo disponibilizadas pela Prefeitura do Recife para cidadãos interessados em se qualificar profissionalmente. São 42 opções de cursos profissionalizantes gratuitos em todas as regiões do Recife. A ação é realizada por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife (STQP).

As oportunidades são nas áreas de idiomas, artesanato, beleza, culinária, indústria, administração, tecnologia e vestuário. Quem tiver interesse poderá optar entre as opções de Arte Criativa, Confeitaria, Informática, Idiomas (Espanhol), Corte e Costura, Energia Solar, Serralharia, Corte de Cabelo, Recepção, Libras, Encanador, Eletricista Predial de Baixa Tensão, entre tantas outras.

A grade de cursos foi elaborada conforme as demandas do mercado de trabalho local, explica a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão. “As interessadas e os interessados já podem fazer a inscrição acessando o Conecta Recife, na aba do GO Recife, ou pelo site www.gorecife.recife.gov.br”.

Inscrição

Dependendo do curso, alunos e alunas podem se inscrever já a partir dos 14 anos. Algumas formações exigem Ensino Fundamental e Ensino Médio completos.

No ato da inscrição, as candidatas e os candidatos podem checar os requisitos exigidos. A matrícula deverá ser confirmada presencialmente na Escola Profissionalizante escolhida na inscrição.

Será necessário documento com foto e comprovante de residência. Há opções de cursos nos três turnos e a carga horária varia entre 40h, 60h e 100h. As turmas iniciam já neste mês.

Confira as instituições de ensino participantes: