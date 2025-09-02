Quantos ingressos terá a torcida do Santa Cruz como visitante em Natal?
Torcida do Santa Cruz terá quase três mil ingressos como visitante contra o América-RN; vendas começam nesta terça
Publicado: 02/09/2025 às 09:42
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A Arena das Dunas, em Natal, está se preparando para receber um grande público no confronto entre América-RN e Santa Cruz, em duelo válido pela volta das quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo domingo (07). A partida decisiva terá capacidade limitada a 29.865 torcedores, por conta de bloqueios de segurança no estádio. A expectativa é de que os ingressos sejam vendidos rapidamente - marcando invasão coral.
A venda dos ingressos para os visitantes está prevista para começar nesta terça-feira (02). Os valores definidos são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Os bilhetes podem ser adquiridos através do site http://ingresse.com.
O duelo é aguardado com grande expectativa pelas duas torcidas, já que está em jogo o acesso à Série C do Brasileirão. A primeira partida, na Arena Pernambuco, terminou com triunfo do Santa Cruz sob o América-RN, por 1 a 0.
Na noite da segunda-feira (01), a diretoria do América-RN confirmou que sua torcida esgotou todos os ingressos para o duelo decisivo. Com isso, mais de 25 mil torcedores já confirmaram presença.
MAIS DE 25 MIL ALVIRRUBROS CONFIRMADOS! ????— América-RN (@AmericaFCNatal) September 2, 2025
A capacidade operacional do estádio para o confronto é de 29.865 lugares, autorizada pelos órgãos de segurança, sendo 10% (2.987) destinados à torcida visitante.
