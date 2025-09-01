Polícia Federal prende homem que receberia cocaína por encomenda em Petrolina

A PF 8,6Kg de cocaína durante a operação (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal em Pernambuco prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu 8,6Kg de cocaína durante uma operação na sexta-feira (29) em Petrolina, no Sertão. A ação contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e da Receita Federal.

As investigações apontavam que o suspeito receberia uma encomenda postal, possivelmente contendo entorpecentes não especificados. A partir de então, foram realizadas diversas diligências apuratórios, que resultaram na identificação e prisão do suspeito, além da apreensão da droga.

Além da cocaína, foi apreendido um aparelho celular que estava na posse do investigado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Juazeiro, na Bahia, onde foi autuado pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Após os procedimentos de praxe, ele foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentado à audiência de custódia. As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos.

