Douglas Nóbrega assume presidência da Compesa

Com a nova configuração, a expectativa é de que a estatal mantenha o ritmo acelerado de expansão das obras de abastecimento e esgotamento sanitário

Douglas Nóbrega já atuava como diretor de Engenharia e Sustentabilidade da empres (Foto; Divulgação)

O engenheiro Douglas Nóbrega assumiu a presidência da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) nesta segunda-feira (1º), em substituição ao advogado Alex Campos, que retorna a Brasília. Alex foi o 21º presidente da estatal e permaneceu no cargo pro dois anos.

Douglas Nóbrega já ocupava a Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade. Em seu discurso, afirmou que dará continuidade ao trabalho desenvolvido na gestão anterior:

“Já atuávamos em sintonia sob o comando da governadora Raquel Lyra e de Alex Campos, e vamos continuar assim, com intensidade, mas sem grandes mudanças internas, para que as ações já planejadas não sofram descontinuidade. Vamos seguir acelerando nosso ritmo de trabalho para realizar as entregas que a população precisa, além do desafio da nova Compesa, a partir da concessão parcial dos seus serviços. De Alex, fica um grande legado de trabalho e de integração da equipe”, disse Nóbrega.

Com a mudança, Ricardo Torres, que era diretor de Mercado e Parcerias, passa a ocupar a Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade. No lugar dele, assume Kleber Paz, ex-diretor Executivo de Finanças da Caixa Loteria S/A.

Alex Campos, que agora preside o Conselho de Administração da Compesa, destacou os dois anos em que esteve à frente da companhia.

“Aqui, encontrei o apoio incondicional da governadora Raquel Lyra para destravar projetos e obras necessárias para levar água às pessoas. Nesses dois anos, a Compesa ampliou sua capacidade de captar recursos para enfrentar as metas do Novo Marco do Saneamento e avançou em importantes obras de infraestrutura hídrica. Tenho absoluta gratidão por esse período na Companhia e a todos os colaboradores. Além disso, a continuidade da gestão está assegurada com a chegada de Douglas, pois aqui há um lugar de cuidado para posicionar ainda melhor a Compesa”, afirmou Campos.