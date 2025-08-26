Compesa passa a realizar obra de esgoto no Pina em turno de 24 horas

As obras são feitas na Rua Pereira da Costa, no bairro do Pina, no Recife

Obras de implantação de esgoto na Rua Pereira da Costa, no bairro do Pina (Foto: Compesa)



A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) ampliou para 24 horas as obras de implantação da rede coletora de esgoto na Rua Pereira da Costa, no bairro do Pina, no Recife. Antes, os serviços estavam restritos ao período noturno. O custo da obra é de R$ 52 milhões.

No trecho em execução, estão sendo instalados 133 metros de tubulação, parte de um projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário que também vai atender os bairros de Ilha Joana Bezerra, São José, Cabanga, Bongi, Prado e Afogados. A obra visa alcançar cerca de 38 mil moradores.

A previsão é que a obra na Rua Pereira da Costa seja concluída até 13 de setembro. Durante o período, o tráfego de veículos estará interditado no local, e os motoristas devem utilizar a Rua Vinte e Seis de Janeiro como rota alternativa. Dúvidas podem ser esclarecidas junto ao Plantão Social pelo telefone (81) 99256-4762.

O projeto completo deve ser finalizado em dezembro de 2025, com a implantação de 30 mil metros de rede coletora, 2 mil metros de linha de recalque e cinco novas estações elevatórias. Todo o esgoto da área beneficiada será direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga, que recentemente recebeu obras de modernização e ampliação da capacidade operacional.