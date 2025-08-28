Operação da Compesa prende três pessoas e recupera 70% do volume de água de Itacuruba

Três pessoas foram presas durante a fiscalização que teve apoio policial

Operação da Compesa recupera água em Itacuruba (Foto: Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizou uma operação em Itacuruba, no Sertão do Estado, e recuperou 70% do volume de água suficiente para abastecimento do município. A ação foi feita junto com as polícias Civil e Militar na quarta-feira (27).

Foram identificadas e cortadas cinco ligações clandestinas, que garantiram a maior recuperação percentual de vazão entre todas as operações já promovidas pela companhia. Também foram presas em flagrante três pessoas. Nesta quinta-feira (28), a cidade teve o abastecimento contínuo e sem rodízio.

A companhia destacou que Itacuruba enfrenta déficit no abastecimento e parte significativa desse problema estava ligada ao furto de água. Os desvios foram localizados no trecho da adutora entre a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA). Dois pontos clandestinos eram utilizados para abastecimento de imóveis, dois para irrigação e um para psicultura (criatório de peixes de grande capacidade).

O volume recuperado representa sete litros de água por segundo, o equivalente a 605 caixas d’água de mil litros por dia. De forma contínua, essa vazão adicional é suficiente para atender quase 80% da população da cidade.

A ação está sendo coordenada pela Gerência de Inteligência Patrimonial da companhia, com apoio da Unidade de Negócio local e da Gerência de Produção do Sertão.

O furto de água por meio de ligações clandestinas é crime previsto no Código Penal, nos artigos 155 (furto) e 265 (atentado contra o funcionamento de serviço público). A prática pode resultar em penas de um a cinco anos de reclusão, além de multa.

