Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar no primeiro dia útil de setembro

O serviço foi interrompido na última quarta-feira (27) devido a curtos-circuitos que danificaram a rede aérea; ele foi retomado na manhã de sábado (30)

A Linha Sul do Metrô engloba 12 estações, entre elas, a de Cajueiro Seco (Foto: Arquivo)

A Linha Sul do Metrô do Recife opera normalmente nesta segunda-feira (1º), primeiro dia útil de setembro, após três dias de paralisação. O serviço havia sido interrompido na última quarta-feira (27) devido a curtos-circuitos que danificaram a rede aérea.

A operação foi retomada por volta das 5h no sábado (30), segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Durante a suspensão, foram implementados reforços nas linhas de ônibus com o objetivo de minimizar as filas e aglomerações nos terminais. O ramal liga o centro do Recife a Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.