Torcida do Santa Cruz leva quase 120 mil torcedores em três jogos da Série D

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz voltou a dar um show nas arquibancadas e mostrou, mais uma vez, por que é considerada uma das mais apaixonadas do Brasil. Em três partidas decisivas da Série D do Campeonato Brasileiro, a Cobra Coral levou um total de 119.040 torcedores à Arena Pernambuco, palco escolhido para os confrontos do mata-mata do torneio.

Os números de público nas partidas do Santa Cruz pela fase mata-mata da Série D foram impressionantes. Na segunda fase, no confronto contra o Sergipe, o clube levou 35.882 torcedores à Arena Pernambuco, demonstrando desde cedo o engajamento da torcida coral.

Nas quartas de final, diante do América-RN, um total de 40.505 torcedores compareceram à Arena para empurrar o Tricolor, que venceu o confronto por 1 a 0, pelo duelo de ida.

O maior público veio na quartas de final, em um jogo decisivo contra o Altos-PI. Nada menos que 42.653 torcedores estiveram presentes, transformando a Arena Pernambuco em um verdadeiro caldeirão coral.

No confronto contra o Altos-PI, a torcida visitante não teve limitação no número de ingressos, já que os torcedores piauienses foram acomodados em camarotes, o que não afetou a disponibilidade para os torcedores do Tricolor. Nos demais jogos, porém, o clube precisou ceder os 10% obrigatórios por lei para a torcida adversária, reduzindo a quantidade de ingressos disponíveis para seus próprios torcedores.

A média superior a 39 mil torcedores por jogo é ainda mais impactante considerando que a equipe disputa a quarta divisão do futebol nacional. A mobilização da torcida tricolor transformou a Arena Pernambuco em um verdadeiro caldeirão, empurrando o time nas fases decisivas da competição.

A escolha da Arena, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, se mostrou acertada. Além de oferecer melhor estrutura, permitiu que mais torcedores acompanhassem os jogos em segurança e conforto. Vale lembrar, que o estádio do Arruda enfrenta problemas estruturais e tem sua capacidade limitada pelos órgãos de segurança.

Os números de público foram impressionantes:

Santa Cruz 2 x 1 Sergipe – Segunda fase: 35.882 torcedores

Santa Cruz 1 x 0 América-RN – Oitavas de final: 40.505 torcedores

Santa Cruz 1 x 1 Altos-PI – Quartas de final: 42.653 torcedores