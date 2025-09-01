Mauro Cid decide não comparecer a julgamento no STF; entenda

MAURO CID (Lula Marques/ Agência Brasil)

O tenente-coronel Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, optou por não estar presente no julgamento que será conduzido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito do golpe.

De acordo com a coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a decisão segue orientação de sua defesa, que avalia não haver benefício na participação direta do militar nas sessões. Cid permanecerá em sua casa, na Vila Militar, em Brasília, enquanto os advogados o representarão no Supremo.

O processo começa nesta terça-feira (2/9) e deve se estender até 12 de setembro, abrangendo tamb Ester Marques ém Bolsonaro e outros acusados ligados ao núcleo inicial da investigação.

Embora todos os réus possam acompanhar o julgamento no plenário, a presença do ex-presidente depende de autorização do STF, já que ele cumpre prisão domiciliar.