Nova "alça da Cabanga" deve começar a funcionar até o fim de agosto, diz construtora

Intervenções integram o Projeto Novo Cais, que prevê a criação de um parque em 2026

Alça do Cabanga deve ser liberada ainda este mês (Foto: Marina Torres/DP Foto)

As obras da nova alça viária do bairro da Cabanga, na área central do Recife, já foram concluídas e devem ser liberadas até o dia 31 de agosto, segundo a construtora responsável, a Moura Dubeux. O anúncio oficial deve ser feito pela prefeitura da cidade.



Essa nova alça tem uma das entradas na frente do Cabanga Iate Clube. Por esse novo trajeto que será aberto, o motorista poderá seguir para o Centro ou retornar para a Zona Sul



Desde 2 de julho, os dois sentidos da via, entre o bairro de São José e da Cabanga, estão definitivamente fechados para dar lugar ao novo parque urbano, que contará com dez hectares de área aberta ao público.

O trânsito da região foi redirecionado para seis novas faixas, três em cada sentido, construídas na área dos edifícios do empreendimento.



Segundo a construtora Moura Dubeux, integrante do Consórcio Novo Recife, a liberação e o gerenciamento das vias ficarão sob responsabilidade da Prefeitura do Recife (PCR).

Parque

O futuro parque será instalado na área do antigo Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, ao lado do viaduto, no bairro de São José. O equipamento faz parte do acordo firmado em junho de 2024 entre o Consórcio Novo Recife, a Prefeitura do Recife e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Além da criação do espaço verde, o termo prevê a remoção do muro da Avenida Sul para facilitar a integração entre os bairros de Cabanga e São José.

Na época da assinatura, o prefeito João Campos destacou que a área pública destinada ao parque praticamente dobrou, passando dos 50 mil metros quadrados inicialmente previstos para quase 100 mil metros quadrados.

Trânsito

A reorganização do tráfego vai substituir o atual traçado da Avenida Engenheiro José Estelita por um binário viário, sistema composto por duas vias paralelas de sentidos opostos. Cada pista contará com três faixas de rolamento por sentido, além de calçadas largas, ciclovias bidirecionais e redes subterrâneas para energia elétrica, internet, gás e saneamento.

O redesenho urbano prevê duas avenidas paralelas, sendo uma junto à margem da Bacia do Pina, direcionada ao fluxo Zona Sul-Centro, e outra localizada atrás dos empreendimentos do Novo Cais, no sentido oposto.

Além disso, foram projetados retornos entre quadras, com o objetivo de otimizar a circulação, distribuir melhor o tráfego e reduzir deslocamentos desnecessários.