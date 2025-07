Trânsito na Avenida Boa Viagem passa pro mudanças devido às obras na orla

Recife, PE, 21/05/2025 - OBRAS NA ORLA DE BOA VIAGEM - Imagens das obras no calçadão da orla de Boa Viagem, zona sul. (Rafael Vieira)

O trânsito na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passará por alterações a partir de segunda-feira (28). A interdição da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) acontece devido às obras de requalificação da orla.

A partir do cruzamento com a Rua Herculano Bandeira haverá interdição das duas faixas da direita que dão acesso à entrada de Brasília Teimosa e à pista leste da Avenida Antônio de Góes. A previsão é de que a intervenção dure até o final de novembro.

Durante todo período da obra a Rua Comendador Moraes passará a ter sentido único de entrada para Brasília Teimosa. No mesmo período, a Rua Eduardo Jorge modifica seu sentido para que os veículos possam realizar seu movimento de saída do bairro de Brasília Teimosa.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e garantir a segurança viária dos condutores e pedestres. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

As obras na orla incluem substituição do piso atual por placas cimentícias maciças, ampliação da largura dos passeios, reforço na acessibilidade, além da implantação de redes de abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais e coleta de esgoto. Também estão sendo reformadas as centralidades de Esportes e do Projeto Praia Sem Barreiras.

Ao todo, a prefeitura visa requalificar a orla da capital, nos bairros de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa. A iniciativa prevê a criação de centralidades, reforço na segurança e na iluminação, construção de novos banheiros, aumento da área verde e reforma completa da estrutura física do calçadão.

Intervenções tiveram início em 2023

As obras fazem parte de um conjunto de requalificações iniciado em 2023. Na primeira etapa, concluída em março daquele ano, foram entregues 60 quiosques da orla totalmente reformados.

Em 2024, a segunda etapa foi finalizada com a reforma dos dez sanitários existentes e a construção de mais 11, dobrando a quantidade de equipamentos disponíveis. Nessa fase, também foi implantada a infraestrutura do Parque de Esculturas Francisco Brennand.

A terceira etapa contemplou a requalificação da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas, os quiosques da Avenida Brasília Formosa e a construção da centralidade Porto Terra Nova, em Brasília Teimosa.