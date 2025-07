Uma faixa a mais e retornos: veja novidades no trânsito no Cais José Estelita

A implementação definitiva do novo sistema viário do Cais José Estelita foi iniciada às 7h desta quarta-feira (2)

Os agentes da CTTU estão no local para orientar o fluxo de veículos, que segue tranquilo na manhã desta quarta (2), apesar da chuva que cai no Recife. (Foto:Rafael Vieria/DP Foto)

A implementação definitiva do novo sistema viário do Cais José Estelita, iniciado às 7h desta quarta-feira (2), está disponibilizando uma faixa a mais para os motoristas que trafegam pela área central do Recife, seja no sentido Zona Sul ou no sentido Centro, além de retornos na própria região, algo que não existia.

Além dessas novidades, a presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), Taciana Ferreira, em entrevista a TV Guararapes, destacou que o local ainda contará com novas ciclovias e calçadas para os pedestres.

“Com essa mudança definitiva nos dois sentidos, em função da construção do novo parque, os motoristas terão três faixas de tráfego em ambos os sentidos. Além disso, esse novo viário contará com ciclovia, calçadas e possibilitará novos retornos, em ambos os sentidos, no próprio Cais José Estelita, algo que antes não tinha possibilidade, explicou.

Ainda de acordo com Taciana Ferreira, os motoristas que descem do viaduto das cinco pontas devem virar à direita para acessar o novo viário no sentido Zona Sul. No sentido Centro, o viário irá margear a antiga via do Cais, onde será construído um novo parque.

Com isso, os dois sentidos da pista da Avenida Engenheiro José Estelita, entre o Bairro de São José e a Cabanga, estão definitivamente fechados para a construção do novo parque urbano do Recife, que terá dez hectares de área pública.

Todas essas intervenções viárias foram realizadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno, como obras de mitigação, com custo total de R$ 50 milhões.

