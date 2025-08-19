Três pessoas são presas por envolvimento na morte de casal em Santa Cruz do Capibaribe

O casal foi localizado enterrado no terreno de uma antiga escola evangélica, no bairro Águas Belas; um dos suspeitos permanece foragido

O casal estava desaparecido desde o dia 11 de julho (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Policia Civil de Pernambuco (PCPE) apresentou nesta terça-feira (19), detalhes da investigação que terminou na prisão de uma pessoa e apreensão de dois adolescentes envolvidos na execução de casal em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Um quarto suspeito continua foragido.

Gabriely Nunes de Araújo, de 18 anos, desapareceu junto com o namorado, Sivanilson de Lira Lima, de 21, no dia 11 de julho, após deixarem o estabelecimento onde ele trabalhava.

Os corpos foram encontrados quase duas semanas depois, na madrugada do dia 25 do mesmo mês, enterrados em uma área pertencente a uma antiga escola evangélica, no bairro Águas Belas, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

As investigações foram administradas pelo delegado Ighor Nogueira, titular da 17ª Delegacia Seccional (DESEC/DINTER-1).

Execução

Segundo o delegado Ighor Nogueira, o assassinato dos jovens foi motivado por vingança e tinha sido planejado por três indivíduos, uma quarta pessoa estaria avulso no local. Ele afirma que João Vitor, de 19 anos, mantinha uma relação de amizade com Sivanilson, já que ambos trabalhavam no mesmo local.

Um dia antes do crime, João teria ligado para um parente que residia na Paraíba pedindo ajuda para cometer o crime. No mesmo dia, ele também pediu demissão e cavou as covas onde os corpos seriam enterrados.

No dia do crime, por volta das 18h30, o casal foi atraído pelo suspeito até sua residência, sob a história de que precisava de ajuda para consertar um celular.

No local, as vítimas foram surpreendidas pelo suspeito e mais três comparsas. Eles foram separados, tiveram seus pertences roubados, amarrados e esfaqueados no pescoço.

De acordo com o delegado, antes de enterrar os corpos, os criminosos utilizaram tintas para ocultar os rastros de sangue na casa, além disso, também foi usado splay para de pintar lentes das câmeras de segurança do local, para que não fosse registrado o momento da desova dos corpos.

Ighor relata ainda, que o primeiro corpo foi levado ao local de ocultação em um carro de construção, enquanto o segundo foi transportado na moto de uma das vítimas.

Prisão e apreensão

Durante as investigações, os policiais perceberam uma movimentação fora do comum ao redor do terreno. João Vitor foi encontrado andando pelo local e, após ser abordado com o celular de uma das vítimas, ele confessou o crime, mostrou onde os corpos haviam sido enterrados e informou que tinha recebido ajuda de outras três pessoas.

No dia 29 do mesmo mês, dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos por participação na morte das vítimas e na tentativa de ocultação dos cadáveres.

Ambos foram encaminhados à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Caruaru. O quarto envolvido continua foragido.