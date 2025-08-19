Caminhão tomba e tem carga saqueada na BR-101, no Grande Recife; Motorista "some"

O veiculo tombou após motorista perder o controle; não houve registro de feridos no acidente

Motorista some após caminhão tombar na BR-101, em Igarassu (Ascom/PRF)

Um motorista "sumiu" após caminhão carregado de camarão tombar na manhã desta terça-feira (19) no Km 39, da BR-101, em Igarassu, no sentido Recife. A carga

foi saqueada por populares.

Da acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h30. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo fazendo que tombasse em uma das faixas da via.

Acionada para controlar a ocorrência, a Polícia Militar de Pernambuco informou que ao chegarem no local parte da mercadoria já via sido levada por populares.

A área da foi isolada por agentes da PRF. Não houve registro de feridos na ocasião. Ainda segundo o efetivo, os ocupantes do caminhão não foram localizados.

Apesar do acidente, o trafego de veículos segue fluído sem retenções.