Recife lança programa de bolsas para educar pessoas em situação de rua

No Dia da Luta da População em Situação de Rua, a Prefeitura do Recife lançou um novo programa de acesso à educação para a população em situação de rua da capital pernambucana. A gestão municipal estreou, nesta terça (19), o projeto Pão e Letra, iniciativa que oferece bolsas de estudo de até R$ 600 para 30 pessoas em situação de rua, que poderão ter acesso a cursos de alfabetização até profissionalizantes.

O evento de lançamento do projeto, que já terá aula inaugural hoje (19), aconteceu pela manhã, no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Durante a atividade, foram entregues kits compostos por mochila, caderno, caneta, garrafa, boné e fardamento para todos os alunos. O Prefeito do Recife, João Campos, esteve presente.

“É um dia muito especial pra gente. Neste dia damos um novo significado ao 19 de agosto, com respeito, compaixão e cuidado. O Recife está fazendo algo inédito: chamar uma universidade pública federal e contratá-la para que possamos, em parceria, realizar uma formação de letramento para pessoas em situação de rua. Estamos começando a pensar longe, e com o básico, que é a alfabetização, o início do letramento. Sabemos que muitas vezes o caminho é muito difícil, mas quero pedir a vocês que não desistam. O Recife acredita em vocês, contem com a gente”, afirmou João.

O programa é promovido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Como funciona

Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome da Prefeitura do Recife, Pâmela Alves, o programa contempla a educação, letramento e qualificação profissional para população em situação de rua do Recife. “Na prática, nós temos quatro modalidades. Modalidade para iniciante, outra para estudante, multiplicador e também para qualificação profissional”, explicou.

Ela também contou como são as etapas do programa. “Quando a pessoa em situação de rua, ele vira um estudante do nível iniciante, ele precisa frequentar um dos centros POP, cursar esse curso de letramento por 6 meses e depois desse curso ele deve ser introduzido, na educação formal, que é o EJA, tanto no fundamental ou ensino médio conforme o momento que ele parou de estudar”.

Os 30 alunos foram selecionados a partir do edital lançado pela Prefeitura nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP).

O Programa Pão e Letra oferece bolsas em quatro modalidades: “Iniciante”, destinada a quem está ingressando na escolarização e participa das atividades educativas iniciais, no valor de R$ 200; “Estudante”, voltada a educandos já encaminhados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e acompanhados por tutoria, no valor de R$ 300; “Multiplicador”, direcionada a quem concluiu os estudos e atua na mobilização social do programa, com auxílio de R$ 600; e “Qualificação Profissional”, voltada a alunos matriculados em cursos de capacitação com duração superior a um mês, em que o período da bolsa varia conforme a duração do curso, no valor de R$ 300.

As três primeiras têm duração de seis meses, e as turmas de “Iniciante” darão continuidade nos Centros Pop Glória e Neuza Gomes, em grupos de até 15 alunos.

Parceria

A fase preparatória do programa contará com uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que promoverão as aulas de letramento dos alunos do projeto.

“Muitos desses alunos, dessas pessoas em situação de rua estão há muitos anos sem frequentar uma escola. Então alguns conceitos introdutórios são necessários para que eles consigam retornar e acompanhar as turmas na educação formal. É uma parceria com a Universidade Rural de Pernambuco, eles estão desenharam tanto a metodologia, quanto também vão ser os curadores dos alunos nesse programa”, destacou a secretária

Otávio Augusto, professor e coordenador do programa da UFRPE, destacou o pioneirismo do projeto na garantia de direitos para a população em situação de rua.

“É um prazer. A universidade fica feliz em ver a gestão que faz uma política baseada em evidência. A gente vai ser a primeira cidade a ter um programa como esse, de inserção de é de recesso escolar, né, para que a população em situação de rua já passou por inúmeros processos de privação, inclusive de exclusão escolar, possa retornar ao processo de escolarização, e possa ter o apoio fazendo o diálogo intersetorial tão necessário”, apontou Otávio.

O coordenador estadual do movimento população de situação de rua, Jaílson Santos, destacou como o projeto é importante para auxiliar esse grupo.

“Esse projeto aqui é muito importante porque, na realidade, a gente já havia vindo provocando esse projeto há muito tempo, porque, infelizmente, a sociedade vê a população em situação de rua como um lixo ou um bicho, alguém que eles querem excluir da sociedade. E a gente, nosso dever como movimento é voltar, reinserir novamente eles na sociedade”, destacou.