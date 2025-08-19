Manutenção do Sistema Botafogo deixará 46 bairros do Grande Recife sem água nesta quarta-feira (20)

Suspensão do abastecimento de água afetará os municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu

Sistema Botafogo vai passar por manutenção (Foto: Compesa)

A Compesa anunciou na manhã desta terça-feira (19) que, devido a serviços de manutenção emergencial para conserto de dois vazamentos em trechos da adutora do Sistema Botafogo, será necessário suspender o abastecimento de água em 46 bairros dos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu nesta quarta.

O sistema será desligado às 5h30 para que os serviços de reparo sejam iniciados às 8h e finalizados às 22h. Segundo a Compesa, “devido à ocorrência, haverá um atraso de um dia para todos os bairros atendidos pelo Sistema Botafogo”.

“As áreas desabastecidas na quarta-feira receberão água na quinta-feira (21) e as da quinta-feira passarão para a sexta-feira (22), e assim sucessivamente, até o fechamento de todos os ciclos de distribuição.”

Áreas afetadas com falta d'água na quarta-feira (20)

Olinda

Aguazinha (parte), Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Monte, Amparo, Amaro Branco, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Carmo, Casa Caiada, Cidade Tabajara (Sem Terra), Córrego do Abacaxi, Córrego do Aureliano, Fragoso, Guadalupe, Ilha do Maruim, Jatobá, Jardim Atlântico, Nova

Olinda, Ouro Preto, Peixinhos (parte), Rio Doce, Santa Tereza, Sítio Histórico, Umuarama, V8, V9, Varadouro e Vila Popular.

Paulista

Torres Galvão, Arthur Lundgren II, Janga (parte) Nobre, Mirueira, Aurora Paulista e Maranguape I (parte), Pau Amarelo (parte) e Nossa Senhora do Ó (parte).

Abreu e Lima

Fosfato, Alto São Miguel (Parte Alta), Planalto (Primavera), Caetés III e Inhamã.

Igarassu

Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2), Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon.