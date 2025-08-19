° / °

Vida Urbana
MANIFESTAÇÃO

Ato a favor da Palestina ocupa Conde da Boa Vista

Concentração estava marcada para as 9h, na Praça do Derby, na área central do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/08/2025 às 12:03

Seguir no Google News Seguir

ManifestaÃ?Â§Ã?Â£o a favor da Palestina no Recife/Cortesia

ManifestaÃ?Â§Ã?Â£o a favor da Palestina no Recife (Cortesia)

Um ato a favor da Palestina ocupou a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (19). A manifestação é organizada pela Aliança Palestina Recife, em parceria com outros movimentos sociais.

A concentração estava marcada para as 9h, na Praça do Derby, também na área central da capital pernambucana.

ato , Palestina , Recife
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP