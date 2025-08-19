Vida Urbana
Ato a favor da Palestina ocupa Conde da Boa Vista
Concentração estava marcada para as 9h, na Praça do Derby, na área central do Recife
Um ato a favor da Palestina ocupou a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (19). A manifestação é organizada pela Aliança Palestina Recife, em parceria com outros movimentos sociais.
A concentração estava marcada para as 9h, na Praça do Derby, também na área central da capital pernambucana.
