A operação "Publicanos" foi deflagrada no munícipio de Petrolina, em Pernambuco, além de outras duas cidades no interior da Bahia; a investigação busca também desarticular esquema de introdução de celulares em presídio

Polícia cumpre 16 mandados contra quadrilha envolvida com corrupção e lavagem de dinheiro (Ascom/PCPE)

A Policia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou na manhã desta terça-feira (19), a 50ª Operação de Repressão Qualificada (ORQ) "Publicanos", buscando desarticular esquema de introdução de celulares em presídio. A ação foi realizada nas cidades e Petrolina, em Pernambuco e em, Itaberaba e Juazeiro, no interior do estado da Bahia.

A quadrilha ainda é investigada pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão domiciliar, afastamento de função e bloqueio judicial de ativos financeiros. Todos expedidos pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

A ação contou com a colaboração de 100 profissionais, entre eles, policiais civis, delegados, agentes e escrivães.

Iniciada em 2024, as investigações da "Publicanos" foram assistidas pela Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), sob a presidência do Delegado Breno Varejão, Titular da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DECCOT) e dos Delegados José Tenório e Jorge Pinto, respectivamente, Chefe e Subchefe do Grupo de Operações Especiais – GOE, unidades integrantes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).