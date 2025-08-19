Infância Protegida: três pessoas são presas suspeitas de abuso infantil em Goiana e na Paraíba

Todos os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Goiana; entre os presos, estão dois homens e uma mulher

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Três pessoas foram presos na manhã de segunda-feira (18), após operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), denominada "Infância Protegia". A ação busca reprimir crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes.

Durante a operação, foram efetuados dois mandados de prisão preventiva e uma definitiva, todas expedidas pela Vara Criminal do município do Goiana.

Os cumprimentos foram realizados em São Lourenço e Carne de Vaca, no município de Goiana, e no bairro de Intermares, em João Pessoa, na Paraíba. Entre os presos, está um casal investigado por abusos sexuais contra duas crianças em situação de vulnerabilidade. Na ocasião elas foram dopadas e em seguida sofreram as agressões.

De acordo com a policia, os dois homens, de 38 e 50 anos, detidos em Goiana passaram por audiência de custódia no Polo de Nazaré da Mata. Já a mulher presa na Paraíba foi encaminhada à Central de Flagrantes e segue à disposição da Justiça.