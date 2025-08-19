Inmet faz alerta de perigo potencial de baixa umidade para Pernambuco
De acordo com o boletim, cerca de 21 municípios pernambucanos devem ser atingidos
Publicado: 19/08/2025 às 08:36
Inmet faz alerta de perigo potencial de baixa umidade para Pernambuco (Reprodução/Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta terça-feira (19), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 21 municípios de Pernambuco.
De acordo com o boletim emitido às 10h de segunda (18) com validade até a noite desta terça (19), a baixa umidade atinge o Sertão do estado.
A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.
Por isso, o órgão instrui que a população, consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas no sol.