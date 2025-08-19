Jovem de 21 anos é assassinado em parque aquático em Toritama

Alessandro José do Nascimento tinha acabado de chegar no espaço quando foi surpreendido pelos criminosos; um dos suspeitos foi preso

PCPE (Arquivo/DP)

Um jovem de 21 anos foi executado a tiros na noite de domingo (17), em um parque aquático, no bairro de Coqueiral, em Toritama, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas por populares, Alessandro José do Nascimento havia acabado de chegar no local, quando foi surpreendido por dois indivíduos que se aproximaram e efetuaram os disparos.

A vítima tentou fugir, mas acabou caindo. Acionados, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a transportar Alessandro a uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu após da entrada no hospital.

De acordo com o relato de uma mulher aos policias, um dos agressores teria sido seu esposo, que após ação, fugiu do local, o seu comparsa foi localizado e preso pelos agentes.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que caso de homicídio consumando esta sendo investigado pela 129 Delegacia de Toritama. Um homem de 19 anos foi preso em flagrante. "Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da justiça", declarou.