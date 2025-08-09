Inmet emite alerta de chuva com 'alerta amarelo' para 10 cidades do interior de PE

A chuva tem previsão para se manter entre 20 e 30 milímetros por hora e poderá atingir até 50 milímetros por dia

Inmet emite alerta amarelo para o interior de Pernambuco (Foto: Reprodução/Inmet)

Um novo acumulado de chuvas com alerta amarelo para municípios do interior de Pernambuco foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (9). O aviso é válido até às 3h do domingo (10) para dez para cidades da Mata Sul e Agreste do estado, com possibilidade de ser renovado, segundo o órgão.

A probabilidade de alagamentos e deslizamentos pequenos em áreas de risco é baixa. A chuva tem previsão para se manter entre 20 e 30 milímetros por hora e poderá atingir até 50 milímetros por dia.

O Inmet orienta evitar sair e enfrentar as chuvas, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e observar possíveis mudanças nas encostas.

Veja os municípios que foram notificados:

Barra de Guabiraba



Bonito



Casinhas



Cortês



Gravatá



Palmares



Passira



São Vicente Férrer



Timbaúba



Vicência

O Corpo de Bombeiros (telefone 193) e a Defesa Civil (telefone 199) está disponível para mais informações.