Inmet emite alerta de chuva com 'alerta amarelo' para 10 cidades do interior de PE
A chuva tem previsão para se manter entre 20 e 30 milímetros por hora e poderá atingir até 50 milímetros por dia
Publicado: 09/08/2025 às 11:12
Inmet emite alerta amarelo para o interior de Pernambuco (Foto: Reprodução/Inmet)
Um novo acumulado de chuvas com alerta amarelo para municípios do interior de Pernambuco foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (9). O aviso é válido até às 3h do domingo (10) para dez para cidades da Mata Sul e Agreste do estado, com possibilidade de ser renovado, segundo o órgão.
A probabilidade de alagamentos e deslizamentos pequenos em áreas de risco é baixa. A chuva tem previsão para se manter entre 20 e 30 milímetros por hora e poderá atingir até 50 milímetros por dia.
O Inmet orienta evitar sair e enfrentar as chuvas, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e observar possíveis mudanças nas encostas.
Veja os municípios que foram notificados:
- Barra de Guabiraba
- Bonito
- Casinhas
- Cortês
- Gravatá
- Palmares
- Passira
- São Vicente Férrer
- Timbaúba
- Vicência
O Corpo de Bombeiros (telefone 193) e a Defesa Civil (telefone 199) está disponível para mais informações.