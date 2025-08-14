Inmet: 23 municípios de Pernambuco em alerta nesta quinta (14)
Segundo o Inmet, todos os 23 municípios, que estão com risco de baixa umidade, são do Sertão do estado
Publicado: 14/08/2025 às 12:04
Previsão do Inmet para a quinta-feira (14) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de baixa umidade com risco de Potencial Perigo para 23 municípios do estado de Pernambuco, todos localizados no Sertão.
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar nestas localidades deve variar entre 30% e 20%.
Confira quais são os municípios:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante