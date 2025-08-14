Inmet: 23 municípios de Pernambuco em alerta nesta quinta (14)

Segundo o Inmet, todos os 23 municípios, que estão com risco de baixa umidade, são do Sertão do estado

Previsão do Inmet para a quinta-feira (14) (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de baixa umidade com risco de Potencial Perigo para 23 municípios do estado de Pernambuco, todos localizados no Sertão.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar nestas localidades deve variar entre 30% e 20%.

Confira quais são os municípios:

Afrânio

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante

