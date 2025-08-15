Inmet alerta para perigo de acúmulo de chuvas no estado: veja onde mais choveu em 12 horas

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 milímetros por dia. Aviso vale até 10h de sábado (16)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta (15) um alerta de acúmulo de chuva em Pernambuco.

Esse aviso vale até as 10h do sábado (16) e aponta grau de “perigo”.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 milímetros por dia. Diante disso, há o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.



Instruções:



Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima também fez alerta de chuva para a Zona da Mata e o Grande Recife.



Entre 17h de quinta (14) e 5h desta sexta (15), houve precipitações em vários municípios.

Veja onde mais choveu em 12 horas

Goiana | 39,78 mm (Ponta de Pedra - APAC)

Paulista | 33,82 mm (Janga 2 [A/B])

Ilha de Itamaracá | 28,7 mm (SERES - APAC)

Olinda | 27,14 mm (Jardim Fragoso)

Paulista | 24,39 mm (Janga)

Cortês | 23,65 mm (Nova Cortês)

Barreiros | 22,44 mm (Hospital Municipal)

Araçoiaba | 21,67 mm (Prefeitura Municipal - APAC)

Recife | 21,4 mm (Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

São Lourenço da Mata | 20,25 mm (Corpo de Bombeiro)

Igarassu | 19,89 mm (Cruz de Rebouças*)

Camaragibe | 19,85 mm (Aldeia)

