Até o momento não se sabe o que pode ter provocado as chamas no veiculo; não houve feridos

Carro pega fogo no bairro da Várzea (Reprodução/redes sociais)

Um carro pegou fogo na noite de segunda-feira (18), na Avenida Professor Arthur de Sá, na Cidade Universitária, no bairro da Várzea, zona leste do Recife.

Imagens registradas por espectadores do local, mostram o veiculo completamente tomado pelas chamas, nas proximidades do cemitério da Várzea. Ainda não se sabe o que pode ter provocado a combustão.

Acionados, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que uma viatura foi enviada ao local por volta das 18h45, para controlar as chamas. Segundo o efetivo, não houve feridos.