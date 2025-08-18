Protestos no Recife: carroceiros vão até Alepe entregar documento a deputados

Com os protestos simultâneos, eles querem forçar a prefeitura a revogar uma lei que disciplina a tração animal.. Nesta segunda, a categoria fechou ao menos sete vias da capital

Carroceiros foram até a Alepe, nesta segunda (18) (Marina Torres/DP)

Após fecharem ao menos sete vias do Recife durante a manhã e início da tarde desta segunda (18), os carroceiros foram até a sede da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), no Centro da cidade.

Com os protestos simultâneos, eles querem forçar a prefeitura a revogar uma lei que disciplina a tração animal.

Na Alepe, os carroceiros entregaram um documento com as reivindicações, que já tinham sido levadas para a Câmara dos Vereadores da capital.

O presidente da Assembleia, Álvaro Porto (PSDB) não estava no prédio. Mesmo assim, um grupo de carroceiros entrou para deixar o manifesto contra a proibição das carroças puxadas por cavalos.

Na frente do prédio, eles deixaram as carroças e os cavalos.

Sobre o ato na Alepe, os representantes dos carroceiros justificaram que tramita no Legislativo estadual um projeto de lei parecida com a norma aprovada, em 2013, no Recife.

O Projeto que está na Alepe prevê levar os mesmo parâmetros para todo o Estado, em cidades com mais de 50 mil habitantes.

Por isso, a categoria pretende forçar uma negociação para resolver o problema também em outras cidade, de acordo com Eklesiartes da Silva, 33 anos, representante dos carroceiros.