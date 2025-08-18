Homem bate em poste durante ‘bigu’, cai do ônibus e fica ferido no Grande Recife

Após colidir com o poste, o homem caiu do ônibus e bateu a cabeça. O coletivo circulava no bairro de Rio Doce, em Olinda, no Grande Recife. O rapaz estava ‘pegando bigu’, como é conhecida a perigosa prática de pegar carona nos ônibus

Caso aconteceu no bairro de Rio Doce, em Olinda, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 20 anos ficou ferido após bater em um poste e cair de um ônibus enquanto pegava ‘bigu’ no veículo. O caso aconteceu na noite de sábado (16), no bairro de Rio Doce, em Olinda, no Grande Recife.

Em imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem colide com o poste, bate novamente no ônibus e cai de costas no asfalto. Ele bateu a cabeça no chão e ficou deitado no asfalto com as mãos na cabeça.

O Serviço de Autoatendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado às 20h05 para prestar socorro ao rapaz. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife.

O que dizem a Prefeitura e a Urbana-PE

O Diario procurou a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), que informou que está apurando a situação.

Em nota, a Prefeitura de Olinda divulgou que “a investigação do caso é de responsabilidade do Instituto de Criminalística (IC). A gestão também destaca que cabe à Polícia Militar a fiscalização em situações deste tipo”.

Prática perigosa

Na noite do último dia 25 de maio, um adolescente de 15 anos morreu após cair de um ônibus por pegar “bigu”, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. No momento do acidente, o jovem estava pendurado na porta do veículo, que estava em movimento.

O acidente aconteceu na Avenida José de Souza Rodovalho, por volta das 22h, e envolveu um ônibus da empresa Borborema que fazia a linha 062 - Jardim Piedade. O veículo já havia finalizado o itinerário e estava se deslocando para a garagem quando o jovem se pendurou e caiu.

Por meio de nota, a Borborema lamentou o ocorrido e informou que enviou uma equipe para o local, além de ter acionado órgãos de socorro. "A empresa se solidariza com os amigos e parentes do jovem e informa que vai colaborar com as investigações das autoridades competentes sobre o caso", destacou a Borborema.

Vídeos de jovens praticando “surfe” ou pegando “carona” pendurados nas janelas e portas dos ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) circulam nas redes sociais com certa frequência. A prática tem desafiado as autoridades a acharem uma solução para algo que tem se tornado comum na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Famoso até no exterior, o bigu, como é chamada a prática de pegar carona nos ônibus, e o surf já ganharam os holofotes do jornal norte-americano The New York Times. Na ocasião, o fotógrafo e jornalista Victor Moriyama fez uma reportagem em 2017 sobre o surf nos ônibus.