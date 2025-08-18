Protesto de carroceiros: "Futuro não tem espaço para carroças", dizem defensores da causa animal no Recife

Na nota, os representantes da causa animal criticam os protestos, que "mais uma vez, causaram transtornos à população e expuseram animais ao sofrimento nas ruas da cidade"

Carroceiros em protestos na manhã desta segunda (18) (RAFAEL VIEIRA/DP)

Diante dos protestos simultâneos que pararam o Recife, nesta segunda (18), os defensores da causa animal divulgaram uma nota de repúdio aos atos organizados pelos carroceiros.

A categoria é contra a regulamentação de uma lei de 2013, que disciplina o uso de tração animal na cidade.

“Recife já fez sua escolha: o futuro não tem espaço para carroças e isto é inegociável”, afirma a nota.

Na nota, os representantes da causa animal criticam os protestos, que “mais uma vez, causaram transtornos à população e expuseram animais ao sofrimento nas ruas da cidade”.

Segundo a nota, a lei que proíbe o uso de carroças em Recife foi aprovada em 2013 e regulamentada em 2019;

“E seu cumprimento foi adiado por diversas vezes, inclusive em razão da pandemia, quando compreendemos que a prioridade deveria ser manter todos os esforços concentrados em minimizar os impactos da crise sanitária”.

Ainda segundo a nota, “ tempo e compreensão não faltaram”.

“Foram anos de debates, de escuta de todas as células envolvidas, prazos estendidos e diálogos abertos. O que faltou foi a disposição dos líderes da categoria em buscar soluções reais para os trabalhadores e, sobretudo, em respeitar os animais”, apontou o texto.

Ainda conforme a nota, “em outros estados houve colaboração para garantir uma transição digna”.

No Recife, acrescentam os defensores dos animais, ”optaram pela desinformação, pela criação de conflitos e pela insistência em manter uma prática marcada pelo sofrimento animal e pelo atraso urbano, sem sequer considerar as alternativas apontadas pela Prefeitura do Recife ou apontar outras em benefício dos próprios carroceiros”.

Por fim, os signatários da notam afirmaram que o Ministério Público já determinou que a lei seja cumprida.

Para eles, a Prefeitura do Recife “não pode abrir mão de respeitar a legislação e de avançar rumo a uma cidade sem exploração animal”.

“Repudiamos qualquer ato que prejudique a população recifense, atrapalhe o trânsito e submeta cavalos e outros animais a exaustão, fumaça e violência, e apelamos, mais uma vez, ao Governo do Estado, que coopere com o restabelecimento da ordem, através de suas forças policiais e a responsabilização e prisão dos líderes da categoria, que incitam repetidamente a onda de vandalismo e ataques aos animais e aos recifenses”, escreveram.

Assinaram a nota:

Romero Albuquerque - Deputado Estadual de Pernambuco

Andreza Romero - Vereadora do Recife licenciada e chefe do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais

Douglas Britto - Ativista da causa animal

Fórum Estadual de Bem-Estar e Defesa Animal

