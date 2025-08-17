Homem é morto a facadas em briga na Zona Norte do Recife; amigo é suspeito
Caso aconteceu no Córrego do Deodato, em Água Fria. Segundo informações preliminares, um amigo da vítima teria o matado durante uma discussão.
Publicado: 17/08/2025 às 10:53
Fachada do IML (Nivaldo Fran)
Um homem foi morto a facadas, no sábado (16), no Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife.
Segundo informações preliminares, um amigo da vítima teria o matado durante uma discussão.
Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o assassinato foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.
A vítima é um homem de 33 anos identificado apenas como Binho. A autoria é ainda desconhecida.
O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga a autoria e motivação do crime.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, finalizou, em nota, a Polícia Civil.