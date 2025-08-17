"Fora gestão": Presos pedem mudança de comando em motim em Itaquitinga I, veja vídeo

Segundo a SEAP, uma apuração interna já está sendo feita para a adoção das medidas cabíveis

Presídio de Itaquitinga, localizado no Agreste de Pernambuco (Divulgação/SEAP)

Um motim atribuído a detentos do Presídio de Itaquitinga 1, na Mata Norte de Pernambuco, foi registrado neste sábado (16). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grupos de presos pedindo mudanças na gestão da unidade.

Em uma das imagens, pouco mais de dez homens, a maior parte deles encapuzados e segurando pedaços de pau, gritam “fora gestão”, enquanto caminham por um dos corredores da unidade.

Em outro vídeo, um homem aparece reclamando da comoção no presídio. “Olha aqui, doutor Rodrigo, olha o que tá rolando aqui em Itaquitinga. A maior patifaria. Os cabra aqui ferindo nos [sic]. A gente tudo com visita aqui e esses arrombado nos ferindo”, diz o detento, que em seguida mostra um homem com o braço ensanguentado. “O chaveiro furado aí, doutor. A gente tudo com visita, porra. Bote medo nesses caras aí, seu Rodrigo”.

Imagens do lado de fora mostram três viaturas da Gerência de Operações de Segurança da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GOES) chegando ao presídio.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap) informou a ocorrência foi motivada uma briga entre detentos, no pavilhão C, com três deles saindo feridos.

A Seap informou ainda que chegou a acionar a Gerência de Operações e Segurança, "porém a situação foi controlada sem a necessidade de intervenção da mesma". A nota disse que uma apuração interna já está sendo feita para a adoção das medidas cabíveis e declarou que "os vídeos divulgados são antigos".

No entanto, ao Diario de Pernambuco, o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco afirmou que os vídeos são deste sábado.