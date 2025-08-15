Chuvas provocam alagamentos e complicam trânsito no Grande Recife
Pelo menos 7 pontos apresentam acúmulo de água nesta sexta-feira (15), segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife
Publicado: 15/08/2025 às 13:28
Chuvas causam alagamento e impacto no trânsito na RMR (foto: Melissa Fernandes/DP)
As chuvas registradas na manhã desta sexta-feira (15) provocaram alagamentos em diversos pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR).
De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), pelo menos sete locais apresentaram acúmulo de água e impacto no tráfego.
Na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, a água cobriu as duas faixas da via, dificultando a passagem de veículos.
Apenas automóveis de grande porte conseguiram atravessar a área. Motoristas de carros menores optaram por buscar rotas alternativas.
O acúmulo de água também aumentou o fluxo em ruas próximas, gerando lentidão.
Outros pontos de alagamento, segundo a CTTU:
Av. Eng. Abdias de Carvalho - Chesf
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os números 1200 e 1268, sentido Subúrbio
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente a concessionária Tambaí, sentido Centro
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2857 e 2557
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os números 2100 e 2244
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, em frente ao número 2686