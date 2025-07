Chuvas causam deslizamentos, alagamentos e trânsito no Grande Recife

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

As chuvas que atingiram parte do estado nesta segunda-feira (28) causaram impactos na mobilidade urbana e moradores precisaram acionar a Defesa Civil de algumas cidades. No Recife, o Centro de Operações do Recife (COP) registrou 17 chamados entre meia-noite e 11h, todos sem gravidade.

A maior parte das solicitações envolveu vistorias em áreas de morro, colocação de lonas plásticas e inspeções em imóveis com potencial risco estrutural. Não houve, até o momento, ocorrências de grande risco ou desabrigados.

Entre os principais pontos de alagamento identificados estão as avenidas Dois Rios e Mascarenhas de Morais, além da praça da Chesf. O COP também registrou um acidente de trânsito na Avenida Boa Viagem e semáforos inoperantes nos bairros da Boa Viagem e da Madalena, o que contribuiu para o aumento dos congestionamentos em trechos já afetados pela chuva.

A Defesa Civil recomenda que, diante de qualquer situação de risco, a população acione o serviço pelo telefone gratuito 0800 081 3400, disponível 24 horas por dia.

Olinda

Já em Olinda, a Defesa Civil atendeu demandas nos bairros de Águas Compridas, Caixa D'água, Alto Sol Nascente, Alto do Cajueiro e Alto da Conquista.

O órgão deu continuidade a ações que fazem parte dos trabalhos contínuos de proteção dos morros. Os serviços englobam equipes de capinação, poda de árvores, limpeza de canaletas, colocação de lonas práticas (cerca de 1.500m²), além de vistorias técnicas realizadas pela equipe de engenheiros.

Tais ações contam com a participação de aproximadamente 40 funcionários da Prefeitura, entre engenheiros, assistentes sociais, técnicos e profissionais de Proteção e Defesa Civil.

A Defesa Civil de Olinda atende a população durante as 24 horas do dia e pode ser acionada pelos fones: 0800 081 0060 e 99266-5307 (Whatsapp).

Jaboatão dos Guararapes

A Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes informou que foram registradas 34 ocorrências relativas às chuvas nas últimas 12h, com destaque para dois deslizamentos de barreiras, nos bairros de Muribeca e Jardim Jordão. Não houve registro de vítimas.

"Foram feitas vistorias em barreira, nos bairros de Cavaleiro, Dois Carneiros e Socorro e contabilizadas duas solicitações de lona, em Zumbi do Pacheco e outra em Sucupira. As equipes de plantão do órgão seguem monitorando o volume de chuva no município", diz a prefeitura.

Em caso de emergência, a pessoa poderá ligar para a Defesa Civil do Jaboatão pelos telefones: 0800.281.2099 e 9. 9195.6655 (Whatsapp). O atendimento é 24h.

Previsão

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou que as chuvas devem continuar com intensidades fraca a moderada na terça-feira (29) na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste.

Na quarta-feira (30), as precipitações devem ser mais brandas, com previsão apenas de chuva fraca nessas mesmas áreas. Na quinta-feira (31), o cenário será mais seco, com ausência de chuvas previstas para a Mata Norte e Agreste. Já na sexta-feira (1º), as chuvas voltam com intensidade fraca a moderada para essas regiões, mantendo-se em parte no sábado (2).

Já no Sertão, a previsão indica pouquíssima atividade pluviométrica. A maior parte da semana será de tempo seco, com chuva fraca apenas na terça-feira (29).