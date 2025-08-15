Apac alerta para chuva moderada a forte para Região Metropolitana do Recife e zonas da mata

Chuvas de intensidade moderada a forte podem atingir a zona da Mata Norte e Sul, além da RMR; segundo o COP, Recife entrou no estágio de mobilização

Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para a manhã desta sexta-feira (15) um alerta laranja de intensidade para pancadas de chuva de moderada a forte na Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Região Metropolitana do Recife. A capital pernambucana entrou em estágio de mobilização.

Segundo a Apac, o aviso foi motivado pelos acumulados de água que ultrapassaram 50 milímetros.

Ainda de acordo com a Agência, cinco municípios apresentaram os maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas, incluindo Goiana com 55,3 mm de chuva, seguida por Paulista, com 40 mm, Ilha de Itamaracá com 37.2 mm, Olinda, 33.2 mm e, Cortês, na zona da Mata, com 31.7 mm.

O Centro de Operações do Recife (COP) divulgou nesta manhã que a capital entrou em estágio de mobilização, , apresentando que as chuvas não tiveram um impacto significativo na rotina da população.

A Apac alerta para que a população siga as orientações da Defesa Civil.