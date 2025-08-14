Recife promove campanha de doação de livros; confira pontos de arrecadação

Doações podem ser feitas a partir de quinta-feira (15)

Campanha visa icentivar a leitura e combater desperdício de livros (Foto: Larissa Brito/COMPAZ)



Moradores do Recife que possuem livros em desuso podem participar da campanha "Um livro doado, um novo leitor", promovida pela Rede Compaz e pelo programa 'Bibliotecas pela Paz'. As doações podem ser feitas a partir de quinta-feira (15) em qualquer uma das nove bibliotecas da rede ou nas seis unidades do Compaz, localizadas em diferentes bairros da cidade.

A iniciativa visa arrecadar livros em bom estado para ampliar o acervo das bibliotecas públicas municipais, estimular o hábito da leitura e promover a sustentabilidade por meio da reutilização de obras.

O que pode ser doado:

Livros literários, infantojuvenis, técnicos e de interesse geral, desde que estejam limpos, com capa e páginas preservadas, sem rasgos, rasuras ou falta de folhas.

O que não será aceito:

Xerox, recortes ou coleções de jornais e revistas, trabalhos acadêmicos ou empresariais não publicados, enciclopédias com mais de cinco anos, mídias obsoletas (VHS, fita cassete, disquete etc.), livros com espiral ou folhas soltas, obras com mofo, fungos, sujeira ou infestadas, além de dicionários e gramáticas anteriores à última reforma ortográfica.



Confira os pontos de arrecadação:

Compaz

Compaz Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha

Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro

Compaz Miguel Arraes – Av. Caxangá, 653, Madalena

Compaz Dom Hélder Câmara – R. Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra

Compaz Paulo Freire – Ladeira da Cohab, 10, Ibura

Compaz Leda Alves – R. José Rodrigues, s/n, Pina

Bibliotecas pela Paz

Biblioteca Afrânio Godoy – Compaz Eduardo Campos

Biblioteca Jornalista Carlos Percol – Compaz Ariano Suassuna

Biblioteca Júlia Santiago – Compaz Miguel Arraes

Biblioteca Escritora Clarice Lispector – Compaz Dom Hélder Câmara

Biblioteca Tarcísio Pereira – Compaz Leda Alves

Biblioteca do Compaz Professor Paulo Freire – Ibura

Biblioteca Popular de Casa Amarela Jornalista Alcides Lopes – Casa Amarela

Biblioteca Popular de Afogados Jornalista Ronildo Maia Leite – Afogados

Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna – Pina

Ponto de Leitura – Parque 13 de Maio – Santo Amaro (Espaço Liberdade)

Sede da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

1º andar – Avenida Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife