Casal de policiais penais reage à tentativa de assalto e mata suspeito na Zona Norte do Recife

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Teresa Maia/Arquivo DP Foto)

Um homem suspeito de tentar assaltar um casal de policiais penais foi morto a tiros pelos agentes no bairro do Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife, na noite de quarta-feira (30). A ação ocorreu quando eles estavam chegando do trabalho e estacionando o carro na garagem de casa.



Uma das agentes estava fardada no momento da abordagem criminosa e reagiu disparando contra um dos suspeitos, que chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a "policial penal tinha largado do trabalho e ainda estava fardada. No anúncio do assalto, a policial penal, em legítima defesa, sacou a arma e trocou tiro com assaltantes e atingiu um deles, que faleceu".

A Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência, mas não localizou os outros suspeitos. Eles levaram os policiais penais para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, onde foram ouvidos e liberados.

“Um inquérito foi instaurado e está sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios, no bairro do Cordeiro, que apura todas as circunstâncias do fato", informou a Polícia Civil, em nota.

Caso recente

No dia 20 de julho, um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que estava de folga e à paisana, reagiu a um assalto e matou a tiros um dos criminosos no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes.

O caso aconteceu perto de um terminal de ônibus quando, de acordo com o relato do PM, dois homens se aproximaram dele e anunciaram o assalto. Ele reagiu disparando contra a dupla.

Um dos envolvidos, identificado como Orlando Félix Batista, de 24 anos, morreu no local, após ser atingido. O comparsa conseguiu fugir e segue sendo procurado pela polícia. Após ação, o PM se apresentou espontaneamente à Delegacia de Boa Viagem.