Homem invade UPA no Ibura para tentar matar rival a facadas

Suspeito havia atacado a vítima minutos antes com uma inchada, em sua residência, no bairro do Jordão; caso é investigado pela Polícia Civil

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante no domingo (3) após invadir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Lagoa Encantada, no Ibura, na zona sul do Recife, com a intenção de assassinar um rival, de 48 anos, com golpes de faca.

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, o agressor já havia agredido a vítima momentos antes em sua residência, no bairro do Jordão, com uma inchada. A agressão teria sido motivada por conta de uma divida. A vítima conseguiu ser socorrido até a unidade de saúde, onde o suspeito reapareceu e tentou concluir o ataque.

A tentativa de homicídio foi contida, e o agressor foi detido no local. A prisão foi efetuada por uma equipe da Força Tarefa de Homicídios da Capital.

Em nota, a PCPE informou que o autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.