Vida Urbana
Tentativa de roubo

Fuzileiro naval é assaltado e esfaqueado na Zona Oeste do Recife

Três homens atacaram a vítima no bairro da Madalena; o caso foi registrado por câmeras de segurança

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/08/2025 às 07:37

Fuzileiro naval é assaltado e esfaqueado no Recife /Reprodução/redes sociais

Um fuzileiro naval foi assaltado e esfaqueado por três homens na noite de segunda-feira (11), no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, inicialmente, um homem aborda o fuzileiro em quanto ele atravessava a avenida, em seguida, outros dois suspeitos se aproximam , e juntos, passam a agredi-lo.

O militar chegou a reagir e lutar contra os três agressores. Após ação, ele foi atingido por golpes de faca. Os envolvidos fugiram do local a pé.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a tentativa de roubo seguido de morte está sendo investigado pela Equipe de Força tarefa de Homicídios (DHPP) da capital.

