Pernambuco terá produção 100% nacional medicamentos derivados de sangue humano para o Brasil

Na primeira agenda do presidente em Pernambuco, nesta quinta-feira (14), Lula participou da cerimônia de inauguração da nova fábrica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Zona da Mata Norte pernambucana. “Hoje, a Hemobrás é a maior fábrica de hemoderivados da América Latina, símbolo da nossa soberania e da capacidade do povo brasileiro", afirmou o presidente.

A nova unidade da empresa, vinculada ao Ministério da Saúde, marca a conquista da independência do Brasil no setor, com a produção de medicamentos essenciais para o Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, foram investidos R$ 1,9 bilhão na nova planta.

Na inauguração, o presidente ressaltou que trazer a Empresa para Pernambuco foi uma decisão política, “para garantir que o Nordeste tenha as mesmas oportunidades que qualquer outra região".

Em quatro anos, a unidade vai permitir a produção de até 500 mil litros de plasma fracionado por ano e medicamentos de alto custo, usados no tratamento de queimados graves, hemofilias, doenças raras e em grandes cirurgias, sejam produzidos pelo Brasil, resultado do investimento de R$ 1,9 bilhão.

Somente em 2024, um recorde de 552 mil frascos de hemoderivados e 870 milhões de Unidades Internacionais de medicamentos recombinantes foram entregues, ampliando gradativamente a produção do país.

O plasma excedente que antes era recolhido e enviado para processamento no exterior, passa a ter maior parcela de produção no território nacional.

A previsão é que até 2027, seja realizada a produção 100% nacional de ao menos seis hemoderivados, que serão fornecidos exclusivamente ao SUS: albumina, imunoglobulina, fator VIII, fator IX plasmáticos, além do complexo protrombínico e fator de Von Willebrand. Beneficiando mais de 30 mil pessoas com coagulopatias e milhões de brasileiros que necessitam de albumina ou imunoglobulina para diversos tratamentos.

Em discurso, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha ressaltou que “nada vai abalar a produção da Hemobrás para garantir a saúde e tratamento do povo brasileiro”.

“A Hemobrás mostra a força e o potencial do Nordeste brasileiro, garantindo medicamentos essenciais para salvar vidas. A Hemobrás é a realização de um sonho que coroa a construção do Sistema Único de Saúde, que este ano completa 35 anos", comemorou Padilha.

Em discurso, o senador Humberto Costa (PT), que foi Ministro da Saúde no primeiro governo Lula, e o “cabeça” da instalação da Hemobrás em Pernambuco, agradeceu ao presidente e contou a história de como pediu a autorização para trazer a empresa para o estado.

"Eu me lembro do dia que o senhor tomou essa decisão, já havia uma grande discussão nacional, era o pessoal do Butantan, era o pessoal de Minas Gerais, todo mundo queria essa fábrica e nós dizíamos que Pernambuco não só tinha já uma tradição nessa área, tinha grandes técnicos, como tinha a condição e a capacidade de fazer esse investimento”.

“E ele disse: “Pra todos esses estados, fazer uma fábrica dessas talvez não seja algo tão importante, mas pra Pernambuco, para o Nordeste, é muito importante. Então toque pra frente e vamos fazer a Hemobrás”, e o resultado está aí”, concluiu Humberto.