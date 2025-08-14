Gás de graça: Lula promete entregar botijões para 17 milhões de famílias

A promessa do presidente Lula foi feita, nesta quinta (14), durante um discurso em Brasília Teimosa, na Zona Sul, onde o governo entregou títulos de posse para moradores

Presidente Lula (PT) durante discurso no Recife (Crysli Viana/ DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, nesta quinta (14), no Recife, que o Governo federal pretende dar gás de cozinha de graça para 17 milhões de famílias no Brasil inteiro.

A promessa foi feita durante um discurso em Brasília Teimosa, na Zona Sul, onde o governo entregou títulos de posse para moradores.

Segundo Lula, ainda este mês, o governo vai elaborar uma lei para entregar o gás de graça. “Esse mês também, nós vamos mandar uma lei em que as pessoas que são mais pobres, 17 milhões milhões de famílias desse país, vão receber gás de cozinha de graça. Porque não é possível o botijão de gás sai da Petrobrás de 13 quilos a R$ 37 e chega até a casa das pessoas por R$ 130 ou R$ 140, em algum lugar até R$ 150”, declarou.

Para o presidente, “não é possível pagar 10% do salário mínimo em um botijão de gás”.



Crédito



O presidente também anunciou uma linha de crédito para financiamento de reformas.

“Às vezes, as pessoas não querem comprar uma casa. Mas a pessoa quer fazer um banheiro novo, a pessoa quer fazer um quartinho novo, a pessoa quer fazer por uma varanda, colocar uma garagem para o carrinho dele. Então ela vai ter dinheiro emprestado a juros mais barato".