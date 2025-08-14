Neoenergia lança campanha de alerta sobre perigos de atividades próximas à rede elétrica

Segundo a Neoenergia, o número de interrupções no fornecimento de energia causadas apenas por pipas cresceu aproximadamente 30% no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, foram registradas 532 ocorrências em Pernambuco, afetando mais de 157 mil clientes.

Denominada "Amigo de verdade", a campanha é protagonizada pelo cachorro caramelo Max. (Foto: Divulgação / Neoenergia)

Com 532 ocorrências de interrupção de fornecimento de energia causados por pipas em fiações, registrados no primeiro semestre deste ano, a Neoenergia Pernambuco lançou uma campanha de alerta sobre os perigos de atividades realizadas próximas à rede elétrica.

De acordo com levantamento da Neoenergia Pernambuco, o número de interrupções no fornecimento de energia causadas por pipas em contato com a rede elétrica cresceu aproximadamente 30% de janeiro a junho, afetando mais de 157 mil clientes.

Além dos problemas com pipas, a companhia aborda outras atividades como: ligações clandestinas, reformas e obras sem atenção à rede, podar árvores ou colher frutos com varas metálicas e instalar antenas em locais inadequados.

Denominada “Amigo de verdade”, a campanha, que é protagonizada pelo cachorro caramelo Max, tem o objetivo de reforçar a importância da segurança com a rede elétrica e alertar a população sobre os riscos de acidentes.

“Nosso trabalho é proteger vidas. Estamos nas ruas todos os dias para orientar a população e evitar acidentes que podem ser fatais. A campanha é uma forma de ampliar essa conscientização”, afirmou Felipe Almeida, eletricista da Neoenergia.

Campanha

A campanha “Amigo de verdade” faz parte do conceito “Mais por você”, lançado em março deste ano, que reforça o compromisso da Neoenergia com os clientes. A iniciativa busca fortalecer a relação de confiança entre a empresa e a população, indo além do fornecimento de energia.

“O conceito da última campanha “Mais por você” reforça a conexão com nossos clientes, refletindo o compromisso da empresa. Com essa inspiração, criamos uma mensagem original sobre a importância da segurança na rede, em que o eletricista e o cão Max formam uma parceria para estreitar essa relação de confiança e de proximidade que a marca Neoenergia estabelece diariamente com os consumidores”, explicou o diretor de Marketing da Neoenergia, Lorenzo Perales.

A campanha será veiculada até o fim de outubro em todas as áreas de concessão da companhia, com peças informativas em veículos de comunicação e plataformas digitais.