Neoenergia anuncia mudança em pontos de atendimento em cidades do Grande Recife

As alteraç~eos valem para as cidades de Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes, a partir de agosto

A partir de agosto, clientes dos municípios de Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes contarão com novos locais para interagir presencialmente com a Neoenergia (Foto: Divulgação/neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (23), que vai alterar os pontos de atendimentos para moradores dos municípios de Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes a partir de agosto. De acordo com a empresa, a medida consiste na substituição das atuais lojas da empresa por uma rede maior de pontos credenciados. Isso permitirá mais opções de atendimentos em mais horários.

O objetivo dos novos pontos é descentralizar o atendimento ao cliente. Os novos espaços já estão funcionando, desde a segunda-feira (21), de forma simultânea, com o atendimento das lojas. A partir do dia 1º de agosto os antigos estabelecimentos terão as atividades encerradas. Todos os novos locais estão preparados para oferecer os mesmos serviços já disponíveis nas lojas.

Em Jaboatão, o atendimento presencial da Loja localizada no bairro de Piedade permanece sem alterações.

Confira as informações dos novos pontos de atendimento:

Abreu e Lima

Coliseum Informática

Av. Brasil, 115, Centro Abreu e Lima - CEP 53525790

Horário: 8h00 às 12h e 13h30 às 17h30

São Lourenço da Mata

Nilda Ótica

Av. Dr. Francisco Correia, n° 970 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54735-000

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Jaboatão Velho

Eliana Modas

R. Cel. Câmara Lima - Centro, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54100-130

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h