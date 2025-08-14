° / °

"Os funcionários terão ocupação, eles não vão ficar desatendidos", afirma ministro Jader sobre metrô do Recife

Jader reforçou que nenhum funcionário da CBTU ficará desamparado com as mudanças em estudo e que o diálogo seguirá como ferramenta central para as decisões

Larissa Aguiar

Publicado: 14/08/2025 às 12:25

Ministro das Cidades do Brasil, Jader Barbalho Filho/Nicolle Gomes/DP

Em visita ao Recife, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou, nesta quarta-feira (14), o compromisso do governo federal em melhorar o serviço do metrô da Região Metropolitana. Segundo ele, a prioridade é garantir segurança, pontualidade e qualidade no transporte, sem deixar de lado a manutenção dos empregos dos funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

“Temos obrigação de prestar um serviço de qualidade ao povo da Região Metropolitana de Recife”, afirmou o ministro, reconhecendo que a população não está satisfeita com a operação atual. Ele ressaltou que o diálogo com os trabalhadores será mantido para assegurar que todos permaneçam ocupados.

Jader Filho reforçou que a meta é oferecer aos passageiros a certeza de chegar ao destino no horário previsto e em condições adequadas. “O que a gente busca é que, quando as pessoas usarem o metrô, saibam que terão segurança, pontualidade e um serviço que funcione de verdade”, concluiu.

 

