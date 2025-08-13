Metrô do Recife: metroviários decretam paralisação de 24 horas contra privatização

A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada na noite desta quarta-feira (13) pelos trabalhadores

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Os metroviários do Recife decretaram uma paralisação de 24 horas, contadas a partir das 22h desta quarta-feira (13), como resposta a um possível projeto de concessão do metrô de Recife à iniciativa privada. A decisão foi tomada um dia antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Recife. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, controladora do metrô, é um órgão do governo federal. A decisão de parar as atividades foi tomada pela maioria dos funcionários durante uma assembleia na Praça de Greve (Estação Central do Metrô).

O movimento também cobra do governo federal investimentos públicos urgentes para a recuperação e modernização do sistema, que atende cerca de 137 mil pessoas diariamente na Região Metropolitana do Recife.

A assembleia desta quarta contou com a participação da categoria e o apoio de entidades sindicais e movimentos sociais, entre eles a CUT, CTB, CSP-Conlutas, movimentos estudantis e organizações populares. De acordo com o presidente do Sinmetro, Luiz Soares, afirmou que a paralisação inicial é de 24 horas, mas pode se estender caso Lula não comunique sobre a desistência do projeto.

“A gente vem conversando, dialogando com o governo federal para que ele garanta a não privatização. Foi o que ele [Lula] prometeu em campanha. Recentemente, recebemos a notícia de que ele vai conceder ao Estado para privatizar. Nós não concordamos com essa proposta. Então a gente fez uma assembleia hoje e a categoria decidiu, pela maioria presente, que a partir das 22 horas de hoje vamos parar o sistema de forma integral”, destacou o presidente do Sindmetro.

O Sindmetro-PE ainda lançou uma campanha nacional de mídia exterior em defesa do metrô público. A partir de quinta-feira, Recife terá mais de 20 outdoors e painéis de LED espalhados por pontos estratégicos da cidade pedindo a não privatização do metrô. Um dos principais painéis está localizado na Av. Antônio de Góes, no Pina.

Privatização

A transferência da gestão, operação e manutenção da rede de metrô do Grande Recife para o Estado de Pernambuco foi autorizada pelo governo federal em 22 de maio deste ano, mas ainda não se concretizou. O governo de Pernambuco irá receber a propriedade dos bens imóveis e ativos da União que são necessários para o funcionamento do metrô.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Metrô sofre constantemente com problemas

Uma pane elétrica que prejudicou o funcionamento do Metrô do Recife no dia 2 de julho. O problema ocorreu no Ramal Camaragibe e chegou a ser resolvido no mesmo dia, mas não deixou de causar transtornos aos usuários.

Em maio, a Linha Sul do Metrô do Recife passou mais de 14 horas paralisada em razão de um problema na rede aérea. Segundo a CBTU, o problema aconteceu nas proximidades da Estação Recife e afetou todas as estações da linha.

Em abril, a Linha Centro também sofreu uma pane elétrica e interrompeu a circulação dos trens. Houve um curto-circuito na subestação de energia da Estação Coqueiral que resultou em baixa tensão e na paralisação de todas as estações do ramal.

O sistema também tem sido alvo de prejuízos causados pelos próprios usuários. Em maio, um passageiro causou um incêndio ao jogar uma bituca de cigarro na escada rolante da Estação Recife.

