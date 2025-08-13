Justiça condena PM a 8 anos de prisão por morte de homem em saída de show em Olinda

O crime aconteceu em dezembro de 2019 e a vítima namorava a ex-companheira do policial

O policial militar Felipe Andrade de Albuquerque foi condenado, nesta quarta-feira (13), a 8 anos de prisão em regime semiaberto pela morte de Vinícius Silva do Nascimento, de 31 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2019 no momento em que a vítima saía de um show no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda. O PM foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, com impossibilidade de defesa da vítima.

Vinícius Silva namorava a ex-companheira do policial, que confrontou a mulher na saída do show, questionando com quem ela havia deixado os filhos para ir à apresentação. Vinicius se envolveu na briga com o PM e acabou sendo baleado. Na época do crime, a Polícia Militar afirmou que o agente discutiu com a vítima e que ele atirou para sair do local.

O policial relatou que foi agredido por três homens ao sair de uma festa. Ele afirmou que, diante da situação, sacou a arma, efetuou um disparo e conseguiu deixar o local.

Vinícius Silva do Nascimento foi levado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele trabalhava como autônomo e morava no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, e foi atingido por volta das 5h.