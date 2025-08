Suspeito por morte de PM em briga entre famílias é condenado a 25 anos de prisão em Serra Talhada

MPPE assegura condenação por homicídio triplamente qualificado e coação no curso do processo

MPPE busca aprimorar a fiscalização de políticas públicas de segurança (Divulgação/MPPE)

O Tribunal do Júri de Serra Talhada condenou na terça-feira (5) Wellington Cledson de Araújo Izidório, conhecido como Etinho, a 25 anos de prisão em regime fechado pela morte do policial militar reformado Cícero Valdevino da Silva. O crime, motivado por vingança no contexto de uma histórica rivalidade familiar, foi cometido em via pública.

A sentença reconheceu os crimes de homicídio triplamente qualificado, além do crime de coação no curso do processo, já que o suspeito tentou intimidar testemunhas durante as investigações.

O julgamento, que durou mais de 13 horas, contou com a atuação de três Promotores de Justiça: Maurício Schibuola (titular da 3ª Promotoria de Serra Talhada), Bruno Santacatharina e Paulo Fernandes Medeiros Júnior, ambos do Núcleo de Apoio ao Júri do MPPE. A defesa foi feita por três advogados criminalistas.

O Conselho de Sentença acatou todas as teses do Ministério Público, incluindo a autoria intelectual do crime. Segundo os Promotores, a condenação representa uma resposta firme do sistema de Justiça ao ciclo de violência e vingança que atinge o Sertão pernambucano.

O juiz Marcus Cesar Sarmento Gadelha, da 1ª Vara Criminal de Serra Talhada, foi o responsável por proferir a sentença.