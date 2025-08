Mulher é assassinada a tiros em Petrolina

Jovem foi surpreendida por dupla em uma moto e morreu no local; Polícia Civil investiga o caso

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Uma mulher foi morta a tiros na noite de domingo (3), na Rua da Harmonia, no bairro Dom Avelar, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Ana Clara, conhecida como “Clarinha”, tinha saído de casa, no bairro Cacheado, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

Testemunhas informaram que o garupa sacou a arma e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu no local, antes da chegada do socorro. Logo após os tiros, os criminosos fugiram e até agora não foram identificados.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. O corpo de Clarinha foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso através da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", destacou em nota.