Jovens são arrastados para campo e mortos a tiros em Camaragibe

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Dois jovens foram assassinados com disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (13) em um campo de futebol na Rua Ana Xavier, no loteamento São Jorge, em Tabatinga, em Camaragibe. As vítimas teriam sido arrastadas por criminosos até o local.

Os alvos foram identificados como Alan Tavares Bezerra, de 17 anos, e Luiz Fernando da Silva Chaves, de 20. Informações preliminares apontam que eles foram levados à força até o campo e mortos com diversos disparos.

A vítima mais jovem estaria envolvida em um roubo de uma moto que ocorreu ainda nesta manhã em Aldeia, na mesma cidade. No entanto, nenhum dos jovens possuía antecedentes criminais.

Os corpos deles foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, no Recife.

Pernambuco é o estado com mais homicídios dolosos

Dados levantados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 mostram que Pernambuco é o estado com a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do país. Em 2024 foram registradas 3.349 vítimas no estado, o equivalente a 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

Neste caso são considerados homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes decorrentes de intervenções policiais (como em operações), feminicídios (crimes contra a vida de mulheres por gênero) e seis casos ocorridos em unidade prisional em 2024.