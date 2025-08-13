Criança fica ferida após ônibus escolar ser apedrejado em Caruaru

Uma criança ficou ferida após ônibus escolar ser apedrejado em Caruaru (Reprodução/redes sociais)

Uma criança, de 13 anos, ficou ferida após ônibus escolar ser apedrejado na manhã desta terça-feira (12), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações extraoficiais, o veiculo transportava estudantes da Escola Nossa Senhora de Fátima pelo bairro de Petrópolis, quando atacado de forma repentina.

Um vídeo gravado de dentro do ônibus mostra o exato momento em que o vidro de uma das janelas é atingido por uma pedra, vindo a se quebrar com o impacto.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado e seguirá sob a coordenação da 90ª Delegacia de Caruaru.