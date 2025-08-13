Operação ‘Silêncio Digital’ cumpre oito mandados na Região Metropolitana do Recife e no RN

A investigação foi iniciada em março, visando identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro

Policiais prenderam suspeitos na manhã desta quarta-feira (13) (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A 46ª Operação de Repressão Qualificada ‘Silêncio Digital’ foi desencadeada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (13). Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio judicial de ativos financeiros, todos expedidos pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital.

A investigação foi iniciada em março de 2025, visando identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Na execução estão sendo empregados 45 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A 46ª OPQ do ano ‘Silêncio Digital’ é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), presidida pelo delegado Jorge Pinto, subchefe do Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

