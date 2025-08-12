Diretora de Jornalismo do Diario é agraciada em celebração de aniversário do TJPE

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) celebra, nesta quarta (13), 203 anos. Serão entregues medalhas para 60 personalidades. A diretora de Jornalismo Diario de Pernambuco, Paula Losada, será agraciada com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, Grau Comendador Geral

Em celebração dos 203 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o órgão entrega medalhas para 60 personalidades, em solenidade nesta quarta (13). Os agraciados foram definidos baseados nos serviços e apoios prestados à Justiça Estadual Pernambucana. A diretora de Jornalismo do Diario de Pernambuco, Paula Losada, será agraciada com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, Grau Comendador Geral.

A solenidade será realizada na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), às 9h, e faz parte das comemorações dos 203 do TJPE. Ao todo, serão homenageadas 60 personalidades, que receberão medalhas em seis graus diferentes: Grão Colar de Alta Distinção; Grande Oficial; Comendador Geral; Comendador; Cavaleiro Geral; e Cavaleiro Servidor. Os agraciados foram definidos baseados nos seus serviços e apoios prestados à Justiça Estadual pernambucana.

Homenagem

A homenagem foi criada pelo TJPE, através da Resolução nº 17/1985. Joaquim Nunes Machado foi magistrado, líder político, herói de grandes lutas libertárias, identificado com as causas populares, tornando-se uma das figuras mais marcantes da história de Pernambuco.

Em sessão extraordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) aprovou a lista de membros da sociedade civil, três Poderes, instituições governamentais e empresas que serão agraciados pela Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado foi aprovada em sessão extraordinária do Pleno do TJPE.

Diploma

Para além da Medalha de Honra ao Mérito, o TJPE também vai promover a entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito dos servidores do Poder Judiciário Estadual.

O Diploma de Honra ao Mérito Judiciário é uma distinção honorífica que simboliza o reconhecimento pela execução e presteza nos serviços delegados aos(às) servidores(as), e em decorrência, por colaborarem para promover a melhoria da prestação jurisdicional efetuada pelo Poder Judiciário. A escolha dos(as) servidores(as) homenageados(as) com a comenda considerou indicações precedidas em sessão ordinária da Corte Especial do Tribunal.